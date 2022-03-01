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ГАИ советует учитывать состояние дорожного покрытия во время движения
Наступление календарной весны - не повод для водителей спешить менять шины на авто. С сегодняшнего дня водители, в соответствии с правилами дорожного движения, могут использовать летнюю резину на своих транспортных средствах. Однако учитывая погодные условия и ночные заморозки, с переобуванием авто сотрудники ГАИ рекомендуют не спешить. Об этом автолюбителям инспекторы рассказывают во время рейдов.
Пешеходам также следует быть максимально осторожными. После ночных заморозков на тротуарах и пешеходных дорожках может образовываться скользкое покрытие. Перед тем как перейти дорогу, надо внимательно оценить обстановку.
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