ГАИ советует водителям учитывать погодные условия и состояние дороги

Авария на Долгиновском тракте в столице. В осветительную мачту врезалось такси. Травмирован пассажир. Девушка на заднем сидении не была пристегнута - ее госпитализировали.

А на улице Тимирязева столкнулись два легковых автомобиля. "Хендэ" не учел дорожные условия, и на закруглении дороги машину занесло. Авто выехало на встречную полосу и столкнулось с "пежо". От удара эту машину отбросило за пределы проезжей части - машина наехала на дорожный столб. Пострадавших нет, проводится проверка.