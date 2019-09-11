ГАИ совместно с воспитанниками столичной гимназии провела акцию "Письма к водителям"

Школьники посоветовали автолюбителям соблюдать правила дорожного движения. ГАИ Партизанского района совместно с воспитанниками столичной гимназии провела акцию "Письма к водителям". В стихотворной форме ученики напомнили взрослым о необходимости следить за скоростным режимом, не садиться за руль в нетрезвом состоянии, быть осторожным и вежливым на дороге.



Такую акцию проводят не первый год. Главная цель - профилактика детского травматизма.