ГАИ столицы усиливает контроль за детьми в летний период

Только в Минске в этом году под колеса авто попало более 40 несовершеннолетних. Автоинспекторы советуют водителям как можно быстрее перестроиться на более спокойный и аккуратный стиль вождения. Ведь у пешеходных переходов и жилых зон все больше детей, которые не всегда смотрят по сторонам. Особое внимание ГАИ обращает на движение во дворах. По статистике, именно на этих территориях происходит большое количество наездов.