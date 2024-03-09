ГАИ Беларуси усилила контроль на дорогах страны по 11 марта

В выходные Госавтоинспекция Беларуси пристальное внимание уделяет нарушителям правил дорожного движения, в первую очередь нетрезвым водителям. Под особый контроль попадут и так называемые бесправники. Как отметили в ГАИ, профилактическое мероприятие направлено на то, чтобы пресечь возможные ДТП с участием этих нарушителей.