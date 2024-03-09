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ГАИ Беларуси усилила контроль на дорогах страны по 11 марта

В выходные Госавтоинспекция Беларуси пристальное внимание уделяет нарушителям правил дорожного движения, в первую очередь нетрезвым водителям. Под особый контроль попадут и так называемые бесправники. Как отметили в ГАИ, профилактическое мероприятие направлено на то, чтобы пресечь возможные ДТП с участием этих нарушителей.

Также, несмотря на наступление календарной весны, ГАИ рекомендует пока не производить сезонную смену шин. На текущей неделе в ночное время столбик термометра будет опускаться местами до -10, прогнозируются осадки и гололедица.

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