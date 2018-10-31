ГАИ усилила контроль на дорогах Минской области

Во время школьных каникул особое внимание уделяют правильному перевозу детей. Они обязательно должны быть пристегнуты ремнями безопасности. А малышей ростом не выше полутора метров необходимо перевозить исключительно в спецкреслах. Нарушителей ждет штраф до ста рублей. Кстати, в этом году только на территории Минского района произошло 15 ДТП с участием детей.