ГАИ усилила контроль на дорогах возле школ, детских садов и колледжей

Новый учебный год - время напомнить правила не только детям, но и взрослым. Госавтоинспекция усилила контроль на дорогах возле школ, детских садов и колледжей. Автомобилистам напоминают о правильной перевозке маленьких пассажиров, а также просят быть внимательнее возле учебных заведений и при проезде пешеходных переходов. В подарок - обновленные правила дорожного движения.

