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ГАИ усилила контроль на дорогах возле школ, детских садов и колледжей

Новый учебный год - время напомнить правила не только детям, но и взрослым. Госавтоинспекция усилила контроль на дорогах возле школ, детских садов и колледжей. Автомобилистам напоминают о правильной перевозке маленьких пассажиров, а также просят быть внимательнее возле учебных заведений и при проезде пешеходных переходов. В подарок - обновленные правила дорожного движения.

На одежду и рюкзак детям необходимо разместить фликер, а лучше несколько. Сегодня завершается акция "Внимание - дети!", однако внимательность на дороге стоит соблюдать как пешеходам, так и водителям всегда.

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