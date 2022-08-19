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ГАИ усилила контроль за велосипедистами
Лето - пора активного времяпрепровождения, велосипедистам как участникам дорожного движения важно не забывать об ответственности. Только за последнюю неделю в Минске произошло 4 аварии с их участием, сотрудники ГАИ вышли в рейды. Профилактические мероприятия направлены на предупреждение дорожно-транспортных происшествий.
С октября в силу вступают новые правила дорожного движения: лицам, использующим средства персональной мобильности, в том числе велосипеды, самокаты, сигвеи и другие, на пешеходном переходе можно будет не спешиваться. Однако внимание и бдительность никто не отменял.
Фото:pixabay.com
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