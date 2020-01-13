Главные зимние праздники прошли, для школьников наступила очередная пора для новых знаний. Каникулы позади, а впереди путь к школе. Правда, не всегда удается пройти этот самый путь безопасно. В утренние часы еще недостаточно светло. В помощь как детям, так и их родителям ГАИ усилила меры по обеспечению безопасности около учреждений образования. Как добираются дети к месту учебы, выяснял Никита Дементьев.



Сегодня завершились трехнедельные зимние каникулы. И если для школьников это возвращение в родные стены для учебы, то для инспекторов ГАИ это дополнительная нагрузка по обеспечению безопасности на дорогах. Ежедневно сотрудники будут следить за порядком около учреждений образования. Следить будут не только за тем, чтобы дети аккуратно добрались до места учебы, но и за перевозкой несовершеннолетних.







Добираемся в школу безопасно

Первый учебный день после каникул хоть и светлый момент в жизни школьника, все же добираться к месту учебы приходится в темноте. Шустрых ребят, которые желают сократить путь через дорогу, не всегда получается рассмотреть в плотном потоке машин. 12 столичная гимназия как раз в зоне повышенного риска. В утренние часы пик родители не только спешат на работу, но и быстрее подбросить ребенка на занятия.





Предупредить, а не наказать

Заметив такого нарушителя, инспектор сразу подходит к школьнику, чтобы не наказать, а предупредить и в очередной раз объяснить, как надо вести себя на дороге.





Правильные привычки

А вот третьекласснику Егору Шингеру лишний раз объяснять правила перехода дороги не приходится. Мальчик вместе со своими одноклассниками даже в школе не расстается с фликером. Такие правильные привычки помогают прививать на уроках безопасности. Инспекторы ГАИ вместе с учителями разбирают разные дорожные ситуации. И хотя обсуждаются темы довольно серьезные, все же форма проведения игровая.





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