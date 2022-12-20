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ГАИ усиливает контроль на дорогах Минска, особое внимание пешеходам и водителям

Повышенная осторожность! ГАИ усиливает контроль на дорогах столицы. Под пристальным вниманием и пешеходы, и водители. Инспекторы напоминают о соблюдении правил дорожного движения в сложных погодных условиях. Перепады температур, мокрый снег ухудшают не только видимость, но и сцепление шин с дорожным покрытием. При снегопаде тормозной путь увеличивается в 6 раз, при гололеде - в 8.

Госавтоинспекция обращается к водителям: подъезжая к пешеходному переходу, водитель должен двигаться с такой скоростью, которая позволит при наличии пешехода остановиться и уступить пешеходу дорогу.
Виктория Супрун, инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома
Есть три важных действия, которые нужно выполнять любому пешеходу. Первое - остановись. Часто пешеход бежит к автобусной остановке, пока светофор работает и т.д. Поэтому первое - нужно остановиться, потом посмотреть, убедиться, что нет машин слева, нет справа и потом послушать. Т.е. остановись, посмотри, послушай - это три важных действия, которые всегда нужно делать.
Сергей Овчинников, руководитель центра контраварийной подготовки

Кстати, с начала года в Минске произошло более 200 ДТП, 10 пешеходов погибли.

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