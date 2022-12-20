ГАИ усиливает контроль на дорогах Минска, особое внимание пешеходам и водителям

Есть три важных действия, которые нужно выполнять любому пешеходу. Первое - остановись. Часто пешеход бежит к автобусной остановке, пока светофор работает и т.д. Поэтому первое - нужно остановиться, потом посмотреть, убедиться, что нет машин слева, нет справа и потом послушать. Т.е. остановись, посмотри, послушай - это три важных действия, которые всегда нужно делать.

Сергей Овчинников, руководитель центра контраварийной подготовки