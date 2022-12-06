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В Минске за сутки ГАИ выявила 21 бесправника за рулем

В Минске за сутки ГАИ выявила 21 бесправника за рулем

За прошедшие сутки в Минске выявлен 21 факт управления автомобилем лицами, не имеющими на это соответствующих прав, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Также были задержаны 8 пьяных водителей. С проезжей части были уведены 15 пешеходов, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

Фото:БелТА

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