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ГАИ в преддверии и в день Радуницы будет работать в усиленном режиме
Сотрудники ГАИ 24 и 25 апреля будут работать в усиленном режиме. Такая информация размещена в Telegram-канале МВД Беларуси.
В местах захоронений и богослужений, а также на прилегающих к ним территориях наряды ДПС будут оказывать помощь участникам движения, регулировать транспортные и пешеходные потоки, контролировать соблюдение ПДД.
"Во избежание заторовых ситуаций, вызванных массовым посещением захоронений на личных авто, Госавтоинспекция просит воспользоваться услугами общественного транспорта. Разработаны маршруты движения и объезда мест проведения мероприятий, во взаимодействии с администрациями объектов приняты меры к обеспечению комфортных условий передвижения и парковки транспортных средств", - рассказали в Госавтоинспекции.
В случае изменений в организации дорожного движения будут выставлены соответствующие знаки и схемы, поэтому при подъезде к таким местам нужно внимательно следить за дорожными знаками и руководствоваться сигналами регулировщика.
Автолюбителей также призвали быть внимательными и острожными, проявлять взаимоуважение на дороге.
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