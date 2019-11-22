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ГАИ в связи с условиями погоды советует двигаться медленнее, соблюдать большую дистанцию

Фликеры - необходимость в темное время суток

За наличием у пешеходов фликеров сотрудники ГАИ продолжают следить в рамках акции "Стань заметнее". Также ведется контроль за включением водителями ближнего света фар в темное время суток.

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