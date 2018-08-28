ГАИ в усиленном режиме следит за дорожной обстановкой возле учебных заведений

В Беларуси в преддверии нового учебного года Госавтоинспекция в усиленном режиме следит за дорожной обстановкой возле учебных заведений. Проверяют выполнение правил парковки, наличие разметки и освещение. К слову, для безопасности юных пешеходов изменят и конструкцию проездов. Александра Кавелич подробнее.

Территория возле этой столичной школы больше напоминает стихийную парковку. Машины буквально заблокировали проезд для спецтехники. Поэтому сейчас отправляются на штрафстоянку.

Накануне нового учебного года Госавтоинспекция в усиленном режиме мониторит дорожную ситуацию возле учебных заведений. Проверяют не только соблюдение водителями правил парковки, но и наличие разметки и знаков, чтобы дорога школьников до дома была максимально безопасной.

Дополнительное освещение и особенная конструкция проездов. Для безопасности юных пешеходов также совершенствуют организацию дорожного движения возле гимназий и школ. Одно из ноу-хау опробовали на столичной улице Азизова.

Автомобильная дорога здесь прямо у выхода с территории школы. Чтобы ученики могли пересечь ее безопасно, установили специальные бетонные островки. Припарковать авто у пешеходного перехода просто не получится. Это значительно улучшает видимость и для водителей, и для пешеходов.

Еще один пилотный проект в этом году реализуют возле 10-ти учебных заведений. Предотвратить неправильную парковку помогут специальные ограждения - делиниаторы, а также пикап-зоны для высадки пассажиров.