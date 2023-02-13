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ГАИ Витебской области за выходные задержала 18 бесправников
В Витебской области за выходные задержаны 18 водителей, которые сели за руль без прав управления транспортным средством, сообщает БелТА.
Всего на дорогах северного региона в минувшие выходные произошло 37 аварий с материальным ущербом. Почти 30% ДТП случилось в самом областном центре - 11 фактов. Сотрудники Госавтоинспекции задержали 7 нетрезвых водителей и 18 человек, которые находились за рулем без прав управления транспортом.
Почти 250 пешеходов были замечены в несоблюдении правил дорожного движения и привлечены к административной ответственности. В частности, 21 человек находился в нетрезвом виде, а 90 передвигались в темное время суток без фликеров.
В ГАИ напоминают участникам дорожного движения о соблюдении правил. Водителям настоятельно рекомендуется выбирать безопасную скорость движения, дистанцию до впереди идущих автомобилей, обязательно учитывать погодные и дорожные условия. Пешеходов призывают также строго выполнять требования ПДД и не забывать о световозвращающих элементах.
Фото: БЕЛТА
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