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ГАИ ввела спецплан в Минской области
В связи с осложнением погодных условий на территории Минской области Госавтоинспекция ввела специальный план "Погода", пишет БелТА.
ГАИ напоминает, что в сложных погодных и дорожных условиях водители должны быть предельно внимательными и осторожными за рулем. Выбирать безопасную скорость, увеличить дистанцию и боковой интервал между движущимися транспортными средствами, избегать резких маневров и торможений, а также обращать внимание на временные знаки.
Для обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах Минщины работает дорожная техника по уборке снега и обработке проезжей части пескосоляной смесью. Госавтоинспекция просит с пониманием отнестись к данным профилактическим мероприятиям, настоятельно рекомендует не опережать снегоуборочную технику.
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