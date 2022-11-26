ГАИ ввела спецплан в Минской области

В связи с осложнением погодных условий на территории Минской области Госавтоинспекция ввела специальный план "Погода", пишет БелТА.



ГАИ напоминает, что в сложных погодных и дорожных условиях водители должны быть предельно внимательными и осторожными за рулем. Выбирать безопасную скорость, увеличить дистанцию и боковой интервал между движущимися транспортными средствами, избегать резких маневров и торможений, а также обращать внимание на временные знаки.



Для обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах Минщины работает дорожная техника по уборке снега и обработке проезжей части пескосоляной смесью. Госавтоинспекция просит с пониманием отнестись к данным профилактическим мероприятиям, настоятельно рекомендует не опережать снегоуборочную технику.