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ГАИ вводит мотопатрули - за рискованное поведение на дороге введена ответственность
Мотопатрули появились на улицах столицы. Традиционно с приходом тепла часть инспекторов ГАИ пересаживается на мотоциклы. Утраченные за зиму навыки вождения и невнимательность байкеров приводят к ДТП, поэтому до 3 апреля дорожная милиция по всей стране будет пристально следить за мототранспортом, напоминать о безопасности на дороге. В ГАИ предупредили: рейдовые группы могут осуществлять контроль и негласно – в машинах без опознавательных знаков.
Наряды ДПС ориентированы на пресечение грубых нарушений ПДД, на исключение из участия водителей без документов или пьяных. Не меньшее внимание будет уделено работе с мотосообществами и мотоклубами, в трудовых коллективах.
Не так давно в Беларуси за рискованное поведение на дороге введена ответственность.
До 320 рублей может лишиться мотоциклист за езду на одном колесе, не держась за руль или не поставив ноги на подножку.
В минувшем году в Беларуси по вине мотоциклистов произошло почти 180 аварий, в которых 24 человека погибли. Каждое шестое подобное ДТП было совершено по вине нетрезвого водителя.
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