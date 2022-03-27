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ГАИ вводит мотопатрули - за рискованное поведение на дороге введена ответственность

Мотопатрули появились на улицах столицы. Традиционно с приходом тепла часть инспекторов ГАИ пересаживается на мотоциклы. Утраченные за зиму навыки вождения и невнимательность байкеров приводят к ДТП, поэтому до 3 апреля дорожная милиция по всей стране будет пристально следить за мототранспортом, напоминать о безопасности на дороге. В ГАИ предупредили: рейдовые группы могут осуществлять контроль и негласно – в машинах без опознавательных знаков.


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Наряды ДПС ориентированы на пресечение грубых нарушений ПДД, на исключение из участия водителей без документов или пьяных. Не меньшее внимание будет уделено работе с мотосообществами и мотоклубами, в трудовых коллективах.
Анна Банадык, старший инспектор по особым поручениям главного управления ГАИ МВД Беларуси


Не так давно в Беларуси за рискованное поведение на дороге введена ответственность.

До 320 рублей может лишиться мотоциклист за езду на одном колесе, не держась за руль или не поставив ноги на подножку.
В минувшем году в Беларуси по вине мотоциклистов произошло почти 180 аварий, в которых 24 человека погибли. Каждое шестое подобное ДТП было совершено по вине нетрезвого водителя.


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