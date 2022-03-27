ГАИ вводит мотопатрули - за рискованное поведение на дороге введена ответственность

Не так давно в Беларуси за рискованное поведение на дороге введена ответственность.



До 320 рублей может лишиться мотоциклист за езду на одном колесе, не держась за руль или не поставив ноги на подножку.

В минувшем году в Беларуси по вине мотоциклистов произошло почти 180 аварий, в которых 24 человека погибли. Каждое шестое подобное ДТП было совершено по вине нетрезвого водителя.