ГАИ знакомит детей с правилами езды на мотоциклах

ГАИ напоминает о безопасности самым быстрым участникам городского трафика. Любителям езды на байках необходимо следить за скоростным режимом и выполнять маневры на дорогах максимально осторожно.

Тематические интерактивы организованы и в школах Минска. Детям рассказывают о важных технических моментах и правилах передвижения на мотоцикле, предлагают изучить ПДД через квесты и квизы и даже примерить байкерскую экипировку.