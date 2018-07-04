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Гала-концерт, акция "Споем гимн вместе!" и салют стали кульминацией праздника в Минске
Только в Минске прошло более сотни мероприятий - от спортивных соревнований до выставок и ярмарок. Под занавес - гала-концерт мастеров искусств "Беларусь - адзіная Радзіма". Для гостей праздника свои хиты у стелы "Минск - город-герой" исполнили звезды эстрады. Все подробности - в ночном репортаже Инны Пилевич.
Дождевики поверх сценических костюмов и зрительный зал, усыпанный зонтиками. Пасмурная погода - отнюдь не помеха главному государственному празднику. Опен-эйр в честь Дня Независимости собрал тысячи горожан и гостей столицы у стелы "Минск - город-герой". Зрители не расходились и подпевали артистам, даже когда дождь шел стеной.
Вокалисты из разных уголков республики на одной сцене. Праздничный концерт стал посвящением не только Дню Независимости, но и Году малой родины. Программу разбили на 6 тематических блоков по количеству областей. В каждом отделении популярные артисты - уроженцы того или иного региона исполняли свои хиты.
"Мы, беларусы, мірныя людзі" - в унисон. Всем известные строки вместе звучали из уст как школьников, так и высших должностных лиц. Акция "Споем гимн вместе!" стала уже доброй традицией, которая объединяет людей разных поколений и наполняет чувством гордости за свою страну.
Салют - традиционная кульминация Дня Независимости. В столице он гремит сразу с 6 позиций, чтобы можно было увидеть в любой точке города. Лучшая локация для просмотра, бесспорно, стела "Минск - город-герой". Именно здесь сконцентрировано основное количество техники.
Феерия в цветах национального флага. Небесное шоу длилось 10 минут. После салюта - праздничная дискотека. Гости концерта под открытым небом танцевали и пели в честь главного праздника страны до полуночи.
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