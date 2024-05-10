Гала-концерт на Октябрьской площади в Минске - неизменная кульминация 9 Мая

Белорусы воспевают Победу каждый год. Гала-концерт на Октябрьской площади в столице - неизменная кульминация 9 Мая. Знакомые мелодии, забытые и новые - о подвиге наших дедов и прадедов - объединяют артистов вне статуса и возраста. В этом году суть концерта изложили через легендарный фильм 1944 года. Подробности рассказала корреспондент АТН Лидия Заблоцкая.

Гимн цветущему маю будоражит и выпрямляет спину всем: от мала до велика. Песня "День Победы" - неизменная кульминация каждого праздника - была написана на 30-ю годовщину Победы, но как будто приветом из 1945-го. В Беларуси доверена народному баритону.

Моя почетная возможность почтить память всех павших (тем более каждую семью война не обошла), вспомнить и отдать дань памяти и подвигу наших дедушек, бабушек. Владимир Громов, народный артист Беларуси, солист Большого театра Беларуси

Музыка Дня Победы не на площади ее имени. Второй год подряд звучит на Октябрьской, пропитанной историями ветеранов. Здесь зарождался Музей Великой Отечественной. И даже в сумерках сцена проецировала мирное небо.

Тысячи неравнодушных белорусов объединились на Октябрьской площади в девять часов вечера после войны. Ровно как в легендарном фильме из 1944-го. Именно этот полный метр однажды предсказал Победу наших дедов и прадедов, и 9 Мая 2024-го лег в концепцию гала-концерта. На сцене вопреки всему встретились двое влюбленных.

Любовь через феноменальное освобождение Беларуси. Вспомнили, как стояли насмерть в городском поселке Комарин.

Я родился в семье военных, у меня дедушки и бабушки были узниками немецких концлагерей, отец военный. Я служил в армии, и я знаю историю не только из учебников, но и из уст моих бабушек и дедушек. И каждый раз, выходя на сцену в этот день, я отдаю дань ветеранам. Руслан Алехно, заслуженный артист Беларуси

Стойкость народа воспевали неожиданные мелодии.

Большинство вокальных рассуждений написано детьми и внуками победителей.

Когда ты видишь, что происходило, как издевались над детьми, как издевались над людьми, как родителей отлучали от детей, и когда ты понимаешь, что у тебя пытаются отобрать эту правду, отобрать эту правду у твоих детей, это вызывает бурю негативных эмоций и большой обиды за тех людей, которые отдали свои жизни за нашу жизнь, чтобы так просто кто-то пытался сейчас это перечеркнуть. Жанет, заслуженная артистка Беларуси

Победа со слезами на глазах. Здесь не обойтись без трагических аккордов. Потому и звучали посвящения павшим за мирное небо.

Это такая боль, боль всех женщин, всех матерей независимо от времени. Это сквозь века. Александра Гайдук, певица, телеведущая, обладатель медали Франциска Скорины

Я думаю, это самое меньшее, что мы можем сделать - придти и почтить память и порадоваться тому, что сейчас есть у нас. Песня по-настоящему оставляет след в сердце, и авторы Евгений Олейник и Анна Селук оставили след в искусстве. И самое важное, что эти песни остаются с нами, и я думаю, они еще будут жить еще долгие-долгие годы. Евгений Курчич и Юлия Быкова

История Победы звучала полтора часа знакомыми тембрами Большого театра и заслуженных артистов. Но и не без дебютов от Молодежного театра эстрады. Кажется, лучший из способов выразить свою благодарность за возможность петь в независимой стране.

Уже многие знают, что я человек служивый, что я общаюсь с офицерами, с их женами, они тоже служат наравне со своими мужьями. Очень большая ответственность лежит на них тоже. Поэтому мне захотелось посвятить песню именно женщинам, которые, не находясь на службе, несут ее каждый день круглосуточно. Анна Благова, певица, автор песен

За кулисами, как и в партере, холодно не столько от температурных показателей, сколько от нерва гала-концерта. Слово "театрализованное" неуместно. Скорее, возрожденное - и костюмы, и чувства внутри.

Достаточно тяжело, потому что эти песни передают трагизм всего белорусского народа и не только, и этот трагизм отражает всю тяжесть и боль людей, которые сражались за наше мирное небо. Cофия Рустамова, лауреат Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2023"

Наши композиторы, кстати, каждый год посвящают защитникам свои сочинения. Не госзаказ, а в память о подвигах своих же предков. Память живет.

Если бы не было этой силы духа, которая есть у нас, белорусов, не было бы и Победы. Эта композиция как знак в нашей современности, что всегда внутри надо держать свой стержень, никогда не сдаваться. Алена Ланская, заслуженная артистка Беларуси