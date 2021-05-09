Гала-концерт в честь бессмертного подвига народа состоится у монумента Победы в Минске

Кульминация всебелорусского празднования вновь состоится у символа стойкости и самоотверженности белорусского народа. У монумента Победы прозвучат песни, которые до сих пор не оставляют людей равнодушными, и истории подвигов тех, кто первым шел в бой, заслонив собой Родину, до последнего стоял у заводских станков и поддерживал дух солдат.



Гала-концерт в честь бессмертного подвига народа. За полтора часа через выступления оркестров, заслуженных артистов и танцевальные проекты перевернем календарь от страшного 1941-го к победному маю 1945-го.



Рассказывает корреспондент Лидия Заблоцкая.



Менее часа остается до масштабного действа на площади Победы в Минске. Ставить музыкальный восклицательный знак 9 Мая и исполнять гимн Победы здесь, у символа стойкости и бесстрашия, уже традиция. "Подвиг народа бессмертен" - лейтмотив вечера. О том, как белорусы - учителя, артисты, пограничники независимо от веры и принципов - объединялись и сражались до смерти за Победу, для нас, для страны, в ближайшие полтора часа концерта.

Реальные истории подвигов, основанные исключительно на фактах, перескажут не только ведущие, но и десятки вокалистов и хореографические коллективы. Каждый номер обещает быть масштабным и зрелищным. Например, в прологе о начале войны не менее 50 артистов. Услышите известные мелодии о фронтовых фотографиях, десятом десантном батальоне и детях войны.





В программе номера не только от заслуженных и народных. Споют финалисты украинского проекта "Х-Фактор" и солисты Молодежного театра эстрады. Кстати, самому старшему участнику концерта - Полине Кацубе - 89 лет. Мелодии военных лет прозвучат под видеохронику событий 1940-х.

Специально для гала-концерта все пространство у монумента преобразовали в многоуровневую сцену. Ее буквально оживят с помощью спецэффектов, светового шоу и огненных вспышек. Экраны (здесь их 10 по периметру) станут перекидным календарем 1940-х. С помощью новых IT-решений оживили фотографии и странички фронтовых газет.



Все шоу детально будут снимать несколько камер передвижной телевизионной станции. Концерт состоится в прямом эфире на "Беларусь 1". Начало в 21:30.



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