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Концерт "Беларусь - мая песня" в Минске отменен в связи с терактом в Подмосковье

Концерт "Беларусь - мая песня" в Минске отменен в связи с терактом в Подмосковье

23 марта 2024 года в 18:00 во Дворце Республики должен был состояться гала-концерт творческих коллективов Гомельщины "Галасы Палесся ў прасторах сусвету" в рамках республиканского фестиваля "Беларусь - моя песня".

Из-за трагический событий в России концерт отменили.

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