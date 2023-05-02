Галенчик: Молодежь решила, что Европа сделала Беларусь такой, какой они ее увидели в 2020-м

Бизнесмен Александр Галенчик в "Актуальном интервью" рассказал, почему, на его взгляд, раскачали белорусскую молодежь на протесты в 2020 году.

Предприниматель отметил, что та часть молодежи, которая чувствует себя родственной Европе, росла в последние 20 лет (2000-2020 гг). "В 5-10 лет они уже не видели той разрухи, того голода и тех неприятностей, которые были в нашей стране в девяностые годы после развала Советского Союза, - сказал бизнесмен. - Они не знали, что сделало руководство страны и лично Президент для того, чтобы Беларусь была такой, какой они увидели ее в 2020 году, и решили, что это все сделала Европа. На мой взгляд, дело именно в этом".

И сегодня слышны настроения, что молодежь хочет переехать, хочет работать в Германии, отметил Александр Галенчик. "Вы будете работать на чужого дядю, никто не даст там больших денег, - воззвал он к молодым людям. - А если вам потом расскажут правду, что из тех четырех тысяч евро, которые вам там будут платить, вы две с половиной или три отдадите на коммунальные услуги, на те же налоги, на тепло и электроэнергию, то вы поймете, что вам на жизнь осталось еще меньше, чем остается здесь".

Предприниматель пояснил, что в 2010-2015 годах, когда теперешняя молодежь начала что-то соображать, она попала в сладкую жизнь. "И у молодых людей сложилась ассоциация (и, скорее всего, их подогревал интернет, подогревали какие-то информационные источники), что это все сделано Европой, что это сделала не наша страна, что это сделали не нашли люди, - рассуждает Александр Галенчик. - Вот на этом и сыграли с молодежью".

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Вспоминая протесты 2020 года, предприниматель отметил, что люди старшего возраста, 50-60 лет, сворачивали от протестной толпы на первом повороте: "Я видел там 30-40 человек, которые тут же вышли из толпы. Шла молодежь".

Старшему поколению надо объяснять молодежи, что от нее зависит благосостояние пожилых родителей, считает Александр Галенчик: "Объяснять, кто заплатит пенсию вашим родителям, ведь родители помогли вам выучиться, родители часто помогают вам с жильем, родители помогают вам устроиться где-то на работу, пользуясь своими связями. Если вы уедете из страны, кто будет помогать вашим родителям, кто заработает на пенсию, когда ваши родители состарятся?"