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Она руководит одной из лучших школ Минска - Галина Филипенок в проекте "Белорусская Super женщина"

Растить для страны достойноемолодое поколение,прививать патриотизми любовь к родной земле с самого детства - это кредо героини новой серии проекта "Белорусская Super женщина". Минчанка Галина Филипенок успешно руководит одной из лучших школ столицы, занимается общественной работой, преподает свой любимый предмет. Ее взгляд на жизнь и мир вокруг - сегодня в вечернем эфире в проекте "Белорусская Super женщина" на "Беларусь 1".

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