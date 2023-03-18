Галина Качалова из Гродно победила в шоу "Фактор.by 60+". 82-летняя артистка покорила жюри своим талантом с первых эфиров. Педагог по вокалу с 55-летним стажем подготовила плеяду эстрадных и классических артистов. Ее выпускники сегодня успешно работают на сцене.

Интрига первого в истории отечественного телевидения шоу без возрастных ограничений разрешилась 17 марта. В суперфинале встретились четверо участников. Каждый из них достоин триумфа, что и произошло в эфире "Беларусь 1". В концерте герои исполнили по две композиции, упор сделали на эстрадную классику.

Удивлением вечера стали дуэтные номера с поющими членами жюри и популярными артистами. В паре с победительницей был заслуженный артист Беларуси Руслан Алехно.

Все суперфиналисты после фееричного концерта смогут как следует отдохнуть - они получили путевки в белорусские санатории. А победительница шоу еще стала обладательницей полной караоке-системы, включая телевизор и специальную приставку. Теперь артистка сможет заниматься любимым делом, не выходя из дома.

