Гандболист Андрей Барбашинский в проекте "Скажинемолчи" рассказал о бизнесе и спорте

Титулованный игрок, знающий на собственном примере, что стоит за любой выигранной медалью,выразил свое отношение к тем людям, которые после событий августа 2020-го начали продавать свои награды через аукционы.Также свое мнениеАндрей Барбашинский выразил и о тех людях, которые после выборов вышли на улицы с главной целью - устраивать погромы и требовать каких-то перемен.



Какое впечатление у прославленного гандболиста оставили поездки по области и встречи с людьми во время предвыборной кампании? Как спортивная закалка помогает в бизнесе, немного о личном и семье. Большой разговор с Андреем Барбашинским и другие выпуски "Скажинемолчи" доступны на Youtube-канале "Беларусь 1". Следить за новостями проекта можно и в телеграм-канале.





