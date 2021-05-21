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Гандболист Андрей Барбашинский в проекте "Скажинемолчи" рассказал о бизнесе и спорте
Почему солидные инвесторы доверяют спортсменам? Как быть успешным бизнесменом? И когда белорусская гандбольная сборнаясможет добиться самых высоких результатов на международной арене? О бизнесе и спорте в студии проекта "Скажинемолчи"разговаривали с прославленным гандболистом и олимпийским чемпионом Андреем Барбашинским.
Титулованный игрок, знающий на собственном примере, что стоит за любой выигранной медалью,выразил свое отношение к тем людям, которые после событий августа 2020-го начали продавать свои награды через аукционы.Также свое мнениеАндрей Барбашинский выразил и о тех людях, которые после выборов вышли на улицы с главной целью - устраивать погромы и требовать каких-то перемен.
Какое впечатление у прославленного гандболиста оставили поездки по области и встречи с людьми во время предвыборной кампании? Как спортивная закалка помогает в бизнесе, немного о личном и семье. Большой разговор с Андреем Барбашинским и другие выпуски "Скажинемолчи" доступны на Youtube-канале "Беларусь 1". Следить за новостями проекта можно и в телеграм-канале.
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