Гандболисты СКА сдали донорскую кровь для Романа Гестя

Помощь, которая сегодня очень важна нашему перспективному спортсмену. Белорусский баскетболист Роман Гесть в свой 21 год борется с тяжелым недугом. Еще недавно Рома был капитаном в юношеских и молодежных командах, но столкнулся с болезнью - теперь ежедневно ему необходима донорская кровь. В числе тех, кто уже поддержал делом Рому, баскетболисты, гандболисты, врачи команд, сотрудники Федерации баскетбола. Однако лечение трудное и продолжительное. Доноры требуются постоянно, особенно в это непростое ковидное время. Желающие с любой группой крови могут стать безвозмездными донорами и помочь Роману. Это уже сделал гандбольный клуб СКА.



Кровь для Романа Гестя можно сдать с понедельника по пятницу в Городском центре трансфузиологии по улице Семашко в Минске. Подробная информация о самой процедуре и других организационных моментах размещена на сайте Белорусской федерации баскетбола.