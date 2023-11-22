Гарант энергетической безопасности: В Беларуси создан необходимый запас природного газа

В Беларуси созданы запасы природного газа, который необходим для обеспечения работы реального сектора экономики и потребителей в зимний период. По заверению белорусской "дочки" Газпрома, белорусская газотранспортная система готова обеспечить нужды потребителей в необходимом объеме даже в период резких температурных колебаний. Для этого в системе подземных хранилищ газа создан необходимый запас голубого топлива - 1 миллиард 130 миллионов кубометров. Подробности в материале Илоны Волынец.

Прибугское ПХГ - самое крупное подземное хранилище газа в Беларуси. Оперативный запас голубого топлива - 470 миллионов кубометров и это более 40 % газа, хранимого на территории нашей страны.

Мы работаем практически круглый год. С весны по осень мы в сезоне закачки газа подземного хранилища газа. С осени по весну - соответственно, отбор. У нас 2 небольших промежутка недельного срока - это осенью и зимой, когда межсезонье на объекте, как вот сейчас. Валерий Кольков, начальник кобринского УМГ ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

Именно сейчас специалисты (а всего на объекте трудится порядка 100 человек) заняты подготовкой к предстоящему сезону отбора газа. Проводят плановые профилактические работы на технологическом оборудовании, проверяют системы автоматики и энергообеспечения для того, чтобы все работало как часы, а белорусы не замерзли даже в лютые морозы. Всего в нашей стране три подземных хранилища газа: помимо Прибугского, еще Осиповичское и Мозырское. Это крупные технологические комплексы, предназначенные для закачки, хранения и отбора газа.

Оперативный резерв доведен до 1 миллиарда 130 млн метров кубических, что на 40 млн превышает прошлогодний показатель. Максимальная суточная производительность наших трех ПХГ составляет 34 млн метров кубических. У нас нет сомнений, что в предстоящий осенне-зимний период задачи по бесперебойной поставке газа потребителям нами будут выполнены в полном объеме. Николай Луговский, заместитель главного инженера - начальник производственного отдела ПХГ ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"