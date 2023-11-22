3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Гарант энергетической безопасности: В Беларуси создан необходимый запас природного газа
В Беларуси созданы запасы природного газа, который необходим для обеспечения работы реального сектора экономики и потребителей в зимний период. По заверению белорусской "дочки" Газпрома, белорусская газотранспортная система готова обеспечить нужды потребителей в необходимом объеме даже в период резких температурных колебаний. Для этого в системе подземных хранилищ газа создан необходимый запас голубого топлива - 1 миллиард 130 миллионов кубометров. Подробности в материале Илоны Волынец.
Прибугское ПХГ - самое крупное подземное хранилище газа в Беларуси. Оперативный запас голубого топлива - 470 миллионов кубометров и это более 40 % газа, хранимого на территории нашей страны.
Мы работаем практически круглый год. С весны по осень мы в сезоне закачки газа подземного хранилища газа. С осени по весну - соответственно, отбор. У нас 2 небольших промежутка недельного срока - это осенью и зимой, когда межсезонье на объекте, как вот сейчас.
Именно сейчас специалисты (а всего на объекте трудится порядка 100 человек) заняты подготовкой к предстоящему сезону отбора газа. Проводят плановые профилактические работы на технологическом оборудовании, проверяют системы автоматики и энергообеспечения для того, чтобы все работало как часы, а белорусы не замерзли даже в лютые морозы. Всего в нашей стране три подземных хранилища газа: помимо Прибугского, еще Осиповичское и Мозырское. Это крупные технологические комплексы, предназначенные для закачки, хранения и отбора газа.
Оперативный резерв доведен до 1 миллиарда 130 млн метров кубических, что на 40 млн превышает прошлогодний показатель. Максимальная суточная производительность наших трех ПХГ составляет 34 млн метров кубических. У нас нет сомнений, что в предстоящий осенне-зимний период задачи по бесперебойной поставке газа потребителям нами будут выполнены в полном объеме.
Главная задача подземных хранилищ - регулировать сезонную неравномерность в газоснабжении. В теплое время года, когда потребление природного газа относительно низкое, из магистрального газопровода он подается в хранилище. Его закачивают и накапливают в недрах на глубине более километра. Зимой, наоборот, голубое топливо отбирается из подземных хранилищ и возвращается в газотранспортную систему. По сути, это стратегический запас, который гарантирует энергетическую безопасность страны. Как заверяют специалисты, "погода в доме" этой зимой не подведет: резерв есть, подавать сырье будут по мере необходимости во все регионы страны.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Вместе развивать культуру - участников конкурса "Наше поколение" пригласили в Казанский Кремль
В мире резко возросла заболеваемость корью - в чем причина
"Этот бизнес станет прозрачным" - Станкевич о работе такси в Беларуси
Военно-патриотическому клубу "Стрела" исполнился год. Лучшим воспитанникам вручены грамоты
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября