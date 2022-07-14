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Гарантированное трудоустройство, матпомощь и не только - как еще государство поддерживает молодых специалистов

Гарантии, которые предоставляет государство для молодых специалистов, в последующем позволяют повышать закрепляемость кадров на местах, заявили в Министерстве труда и соцзащиты населения. Одна из важнейших гарантий - трудоустройство на первое рабочее место, которое соответствует полученной специальности. Такой работник защищен в течение двух лет. В это время наниматель не имеет права уволить специалиста за несоответствие занимаемой должности или назначать испытательный срок. Еще одна гарантия от государства - предоставляемый отдых в течение 31-го дня после получения диплома, а также денежная поддержка.

Когда он устраивается на работу, ему выплачивается денежная помощь в течение месяца в размере стипендии. Далее есть и еще важная гарантия - единовременная помощь, и здесь он должен обратиться с заявлением в связи с переездом.

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