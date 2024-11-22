Гарантия и отправка в день заказа. Мошенники от имени ГТК продают конфискат

Мошенники создали в Instagram фейковый аккаунт "Конфискат с таможни" и предлагают белорусам приобрести бытовую технику по самой низкой на рынке стоимости, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на ГТК.

В соцсети появился лжеаккаунт с одноименным названием официального ресурса таможенных органов - customs_rb, отличие - в удвоенном нижнем подчеркивании. В профиле указано, что конфискованные товары реализуются по наиболее низкой стоимости на рынке. Также обещают гарантию и отправку в день заказа.

Одна из подписчиц официального аккаунта ГТК рассказала, как стала жертвой злоумышленников. В переписке неизвестный подтвердил наличие товара и уточнил, что купить его можно, приехав лично. Однако, когда потерпевшая прибыла по назначенному адресу и попыталась выяснить точную геолокацию, ее заблокировали.

В таможенных органах призывают граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки аферистов.