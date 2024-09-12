Гарибли: Отношения Минска и Баку строятся на основе дружбы и национальных интересов

"В отличие от многих стран бывшего Советского Союза, азиатских, в Беларуси и в Азербайджане есть финансовые и человеческие ресурсы. Самое главное - уровень образованных людей. Соответственно, есть все предпосылки для того, чтобы переходить со сферы сырья на готовую продукцию, на промышленное производство и даже на сферу услуг. Я считаю, что есть все предпосылки для того, чтобы сегодня Азербайджан и Беларусь перешли на современные технологии. Для этого есть и сила воли наших глав государств, политика которых служит национальным интересам".