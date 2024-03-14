Гарматный: На президентские выборы 1994 года народ шел с очень большим воодушевлением

1994 год. К выборам страна подошла в плачевном состоянии - потеряно 40 % объема промышленного производства, сельское хозяйство отброшено на десятки лет назад, из-за дефицита топлива под угрозой уборочная кампания. Реальные доходы падают, безработица растет. И это на фоне разгула криминала и коррупции.

Те заводы, которые раньше производили ракеты, были вынуждены перестраиваться и производить те товары, которые в первую очередь нужны людям, например, терки. И для многих инженеров это был моральный даже удар, что до этого мы делали патроны, автоматы, а тут раз - делать терки. И для многих это было даже унижением. Ну что делать, вся страна вынуждена была выживать, все массово кинулись торговать. Виталий Гарматный, ведущий архивист Национального архива, старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси

Благодаря тому что цены в России были раза в три выше отец Виталия Гарматного, как и многие другие люди, возили продукты (масло, сыры) в Россию, рассказал он. И в связи с всеобщим дефицитом масло давали одну пачку на руку. "Я помню, как мы стояли у дверей магазина и спрашивали, будут ли они покупать масло. Если люди не собирались покупать масло, мы просили купить нам пачку. Потом отец ездил в Смоленск. Он рассказывал, как только выйдешь на перрон с этими сумками, сразу забирали. Потому что белорусские товары уже тогда ценились как очень вкусные", - вспоминает Виталий Гарматный.

"Отвести государство и народ от пропасти". Такую смелость (а в то время это действительно было сильное заявление) в своей предвыборной программе предложил кандидат Александр Лукашенко. Директор совхоза "Городец" - из народа, свой, так называли его избиратели. Он пообещал восстановить промышленность, вернуть все внешние связи. При этом честно предупреждая о непростом пути к настоящей независимости.

На президентские выборы 1994 года народ шел с очень большим воодушевлением. Среди тех кандидатов, которые пошли на выборы, А.Г. Лукашенко отличался тем, что прошел от низа, смог объяснить людям, какая сложилась ситуация и какие варианты выхода. Виталий Гарматный, ведущий архивист Национального архива, старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси

И в газетах, и в народе были широкие дискуссии, что дальше будет. Все с пониманием того, что от них зависит судьба страны, приходили на избирательные участки. Сам приходил с мамой за руку. И помню, что участки были украшены, люди были празднично одеты. Они видели, что им доверили решить судьбу страны. Доверить тому человеку, которого они ценят.

Людям доверили судьбу страны, они возложили эту тяжелейшую непростую ответственность на молодого политика. С большим отрывом Александр Лукашенко побеждает во втором туре президентских выборов. Не расслабляясь, не наслаждаясь победой первый Президент тут же предлагает план неотложных мер по выходу экономики из кризиса. Время не ждет. Дальше падать некуда. Эта программа за долгое время отчаяния стала для людей первым шагом, который вселял оптимизм и давал надежду.