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Гарматный: Президентские выборы 1994 года люди восприняли с воодушевлением
Консолидация общества позволила отвести страну от пропасти, в которой Беларусь оказалась после распада Советского Союза, а после обретения независимости шаг за шагом выстроить собственное суверенно, сильное государств, в центре внимания которого человек.
С развалом Советского Союза наша республика оказалась в состоянии очень глубокого системного кризиса - как политического, так и экономического. К сожалению, разорвались прежние очень крепкие экономические связи, и те заводы, которые в основном были гордостью нашей страны, работали на оборонку, в условиях развала страны нас вынуждены были перепрофилировать - те заводы, которые раньше производили ракеты, вынуждены были производить товары, которые были нужны в первую очередь людям, например, терки. Для многих инженеров это был моральный удар. Зарплата выдавалась нерегулярно, были очень долгие очереди, и приходилось ждать месяц, чтобы получить зарплату за прошлый месяц. Поэтому президентские выборы 94 года люди восприняли с воодушевлением. И в газетах, и народе были широкие дискуссии, что дальше будет. Из всех кандидатов Александр Лукашенко выделялся тем, что он прошел всю вертикаль - от низа до верха - и чувствовал всю боль и потребности, которыми живет народ, и смог объяснить народу о ситуации и вариантах выхода. В обществе были разные дискуссии, как вести отношения с Россией. Абсолютное большинство населения подержало курс на интеграцию. Мы нашли мощного и очень надежного союзника и торгового партнера, благодаря чему смогли выйти из такой сложной ситуации.
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