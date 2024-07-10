Гарматный: Президентские выборы 1994 года люди восприняли с воодушевлением

С развалом Советского Союза наша республика оказалась в состоянии очень глубокого системного кризиса - как политического, так и экономического. К сожалению, разорвались прежние очень крепкие экономические связи, и те заводы, которые в основном были гордостью нашей страны, работали на оборонку, в условиях развала страны нас вынуждены были перепрофилировать - те заводы, которые раньше производили ракеты, вынуждены были производить товары, которые были нужны в первую очередь людям, например, терки. Для многих инженеров это был моральный удар. Зарплата выдавалась нерегулярно, были очень долгие очереди, и приходилось ждать месяц, чтобы получить зарплату за прошлый месяц. Поэтому президентские выборы 94 года люди восприняли с воодушевлением. И в газетах, и народе были широкие дискуссии, что дальше будет. Из всех кандидатов Александр Лукашенко выделялся тем, что он прошел всю вертикаль - от низа до верха - и чувствовал всю боль и потребности, которыми живет народ, и смог объяснить народу о ситуации и вариантах выхода. В обществе были разные дискуссии, как вести отношения с Россией. Абсолютное большинство населения подержало курс на интеграцию. Мы нашли мощного и очень надежного союзника и торгового партнера, благодаря чему смогли выйти из такой сложной ситуации.

Виталий Гарматный, ведущий архивист Национального архива, старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси