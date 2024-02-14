ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Гашение почтового блока к 35-летию вывода советских войск из Афганистана прошло в Минске

В эти дни по всей Беларуси вспоминают воинов-интернационалистов. К 35-летию вывода советских войск из Афганистана Белпочтой выпущен тематический блок - в почтовом салоне прошло торжественное гашение марки. Изображен на ней храм-памятник в честь Архангела Михаила, который находится на территории Духовно-патриотического комплекса в память о воинах, погибших в Афганистане.

Тираж тематической марки - 10 тыс. экземпляров. Все они уже разлетелись по стране, чтобы пополнить коллекции филателистов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все