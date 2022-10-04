Гашиш в легковой машине учуяла служебная собака - 80 кг изъято на границе с Польшей

На границе с Польшей изъято 80 килограммов гашиша. Как сообщает Погранкомитет, в пункте пропуска "Брест" крупную партию наркотиков пытались ввезти двое граждан России 77-го и 89-го гг.р. Гашиш в легковой машине учуяла служебная собака. Полиэтиленовые свертки с веществом темно-зеленого цвета перевозили в коробках среди продуктов, а именно в коробке с печеньем. Экспертиза уже подтвердила, что изъятое вещество - гашиш. В отношении наркоконтрабандистов возбуждены уголовные дела. Статья за незаконный оборот и перемещение через госграницу наркотических средств предполагает до 15-ти лет лишения свободы.