Гаспарян: Здравым и правильным поведением Беларусь не позволила спекулировать по поводу прав человека

Миграционный кризис, по замыслу западных игроков и защитников Евросоюза, должен был стать поводом для критики в сторону Беларуси. Однако человеческое отношение к беженцам со стороны белорусских властей и абсолютное игнорирование всех провокаций - это то, что точно не входило в планы заморских мыслителей. Своим мнением поделился российский журналист Армен Гаспарян.



Армен Гаспарян, журналист, историк, писатель Россия:



Во-первых, я хочу передать привет польской шляхте, согласно решению ЕСПЧ, они не могут никуда выслать тех мигрантов, которые к ним уже прибыли. Так что, получайте плоды европейской демократии, дальше можете спорить с ЕСПЧ, никто это не возбраняет. Кто всю эту кашу заварил, тот пусть и расхлебывает. Позиция Беларуси, на мой взгляд, здесь чрезвычайно проста. Беларусь опирается на существующие сегодня нравственные основы европейского общества, это же не вина Беларуси, что, оказывается, нравственные основы европейского общества можно менять как перчатки в осенне-зимний период, пускай Брюссель этим заботится. А то, что здравым и правильным поведением Беларусь не позволила всем этим подонкам лишний раз поспекулировать по поводу прав человека, так это хорошо и замечательно.

