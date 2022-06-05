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Гастрофест белорусской кухни, битва лесорубов и аттракционы - гостей Фестиваля национальных культур ждет обширная программа
Гастрофест белорусской кухни, битва лесорубов и аттракционы. Фестиваль национальных культур в Гродно продолжается. Несмотря на то, что официальное закрытие прошло накануне, сегодня гостей ждет обширная программа. В 13:00 - торжественное открытие третьего дня заключительных мероприятий: будет концерт, шествие, пройдет и 7-й открытый региональный фестиваль-конкурс хореографического искусства "Танцевальная круговерть". Также флешмоб участников фестиваля "Нас объединяет Августовский канал" и гастрофест блюд белорусской кухни.
Гости фестиваля делятся свои впечатлениям:
Все прекрасно. Вот мои друзья приехали из Могилева. Приветствуем всех и спасибо нашему государству, что оно старается и заботится. Душа радуется, и даже слезы накатываются - так приятно.
Мы довольны. Не думали даже, что так будет здорово!
Впечатления только положительные. Все очень классно, весело и по-доброму. Нам очень нравится! Два дня фестиваля мы провели в городе, а на третий решили приехать на Августовский канал. Мы здесь первый раз, хочется все посмотреть.
В 18:00 будет диско-шоу программа с участием группы "Вояж".
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