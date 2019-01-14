Гастрофест пройдет в период Международной книжной выставки-ярмарки

Гастрофест по мотивам известных литературных произведений. В период Международной книжной выставки-ярмарки в минских ресторанах и кафе можно будет попробовать блюда из произведений Якуба Коласа и не только. 6 февраля белорусская столица станет литературной Меккой вот уже в 26-й раз. В этом году в международном проекте примут участие представители 35 стран. В выставочном комплексе по проспекту Победителей свои экспозиции презентуют 35 экспонентов.