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Гастрофест пройдет в период Международной книжной выставки-ярмарки

Гастрофест по мотивам известных литературных произведений. В период Международной книжной выставки-ярмарки в минских ресторанах и кафе можно будет попробовать блюда из произведений Якуба Коласа и не только. 6 февраля белорусская столица станет литературной Меккой вот уже в 26-й раз. В этом году в международном проекте примут участие представители 35 стран. В выставочном комплексе по проспекту Победителей свои экспозиции презентуют 35 экспонентов.

В программе форума традиционно презентации, творческие встречи, мастер-классы, автограф-сессии. Гостей ждет и множество интерактивных мероприятий. К примеру, до выставочного комплекса будет курсировать "поэтический автобус", а также каждый сможет собрать из книг "мирный танк". Эта акция приурочена к 75-летию освобождения Беларуси.

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