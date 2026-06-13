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Гастрономический фестиваль "Дипломатия вкуса" в Минске объединил гостей из 20 стран
Гастрономический фестиваль "Дипломатия вкуса" во второй раз объединил в Минске зарубежных гостей из более чем 20 стран мира, в том числе послов, дипломатов, представителей международных организаций.
Такие встречи, демонстрирующие национальный колорит, - очередной повод укрепить культурные связи, международное взаимопонимание и добрососедские отношения.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
"Конечно же, для дипломатического корпуса это большое событие гуманитарного плана. Считайте, это наша белорусская мягкая сила. Мы очень рады, что представители практически всех посольств сегодня здесь присутствуют и знакомят с национальной кухней. Эта культурная дипломатия - это то, что нас объединяет".
Национальные стенды представили настоящую гастрономическую карту: от острых восточных закусок до нежнейших арабских десертов.
И все же центральная роль в гастрономическом меню была у Беларуси с традиционными колдунами, бабкой и драниками. А кульминацией стал мастер-класс от супруги главы МИД Натальи Рыженковой по приготовлению свекольного холодника.