Гастрономический фестиваль "Дипломатия вкуса" в Минске объединил гостей из 20 стран

Гастрономический фестиваль "Дипломатия вкуса" во второй раз объединил в Минске зарубежных гостей из более чем 20 стран мира, в том числе послов, дипломатов, представителей международных организаций.

Такие встречи, демонстрирующие национальный колорит, - очередной повод укрепить культурные связи, международное взаимопонимание и добрососедские отношения.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Конечно же, для дипломатического корпуса это большое событие гуманитарного плана. Считайте, это наша белорусская мягкая сила. Мы очень рады, что представители практически всех посольств сегодня здесь присутствуют и знакомят с национальной кухней. Эта культурная дипломатия - это то, что нас объединяет".

Национальные стенды представили настоящую гастрономическую карту: от острых восточных закусок до нежнейших арабских десертов.

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