Гастрономический фестиваль прошел в Беловежской пуще

Попробовать Беловежскую пущу на вкус: гастрономический фестиваль прошел в национальном парке. Возле поместья Деда Мороза устроили настоящий пир. Главным блюдом на нем стал шашлык из дичи. Его готовили по местным рецептам. Мастерство поваров оценивали жюри и гости заповедника.



На кулинарном празднике побывала и Мария Тройнич. Мясо с грибами, черникой и клюквой: столы гастрономического фестиваля ломятся от угощений. Местные повара умеют удивлять: один из пущанских изысков - зубрятина под медом. Александр Лукша работает поваром уже двадцать лет. Рецепт фирменного рагу он получил от своего отца-охотника.







Самобытность блюда - одно из главных условий гастрономического конкурса в Беловежской пуще. К кулинарным соревнованиям допускаются только местные угощения. И из ингредиентов, которые пойманы, собраны или выловлены в заповеднике. В кулинарном поединке соревновались пять команд: в каждой из них по два повара. Все они работают в кафе и ресторанах национального парка. А оценивали мастерство жюри и гости, которым предложили продегустировать все конкурсные блюда.

Для самых маленьких гостей устроили мастер-класс по приготовлению блинов. Их в Беловежской пуще обязательно подают с вареньем из лесных ягод. Блины на кефире - гастрономический бренд национального парка. И, похоже, повара знают какой-то секрет. По словам гостей, если приготовить оладьи по этому же рецепту дома, они получаются уже не такими вкусными. Столы с угощениями развернули прямо возле резиденции Деда Мороза. Хоть нынешняя зима выдалась бесснежной, на популярности поместья это не сказалось: только с начала года сюда приехали уже 70 тысяч туристов.





