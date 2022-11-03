Гастротуризм в Беларуси: путешествия к еде

Есть ли местогастротуризму в Беларуси и как его развивают? Об этом рассказал начальник управления международного сотрудничества и применения мер нетарифного регулирования Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Евгений Белов, пишет БелТА.

Основной целью гастрономического туризмаявляется знакомство с той или иной страной посредством национальной кухни. Как отметил Белов, по состоянию на 1 июля 2022 года в Беларуси 446 объектов гастротуризма, из них 183 специализируются на изготовлении блюд белорусской кухни. Также в этом году состоялось 177 мероприятий, направленных на продвижение гастрономического потенциала нашей страны, и их количество продолжает расти. Среди таких мероприятий "Мотальскія прысмакі", которые прошли в Ивановском районе, "Бульба Фэст" в Витебске, "Браслаўскія зарніцы", обряд "Юраўскі карагод" и другие.

"Также растет количество маршрутов с гастрономической составляющей, сейчас таких 75, в том числе 3 из них было разработано в этом году. Кроме того, идет работа по организации дней белорусской культуры, мастер-классов по приготовлению блюд, развитие ресторанов и сетей общественного питания с национальным колоритом. Популяризируется изготовление блюд национальной кухни в агроусадьбах и их дегустация с изготовлением продукции местного производства", - уточнил специалист.

Разрабатываются мобильныеприложения ина региональном уровне. Сейчас функционирует 4 приложения: "Мой город" в Орше и Полоцке, "Гродно гид" и "М6", которое действует на этой дороге. На данный момент идет разработка еще двух новых мобильных приложений - "Гомель трэвел" и "Гродно Р" для соответствующих областей.