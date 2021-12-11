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Олег Гайдукевич: Американцы трусливые, они никогда ни за кого воевать не будут
"Американцы трусливые, они никогда ни за кого воевать не будут...Они хотят развязать войну чужими руками, руками украинцев и поляков. А сами будут смотреть со стороны и выполнять миротворческую миссию"
, - подчеркнул
Олег Гайдукевич.
Геополитические игры Вашингтона обсуждают эксперты и гости "Клуба редакторов". Весь выпуск смотрите здесь
- Как Европа превращается в американскую колонию.
- Широкий взгляд на ситуацию с беженцами на границе.
- Санкции против Беларуси - политическое давление Запада.
- Карта поляка - как угроза национальной безопасности Беларуси.
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