ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоКультураЗдоровьеПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Олег Гайдукевич: Американцы трусливые, они никогда ни за кого воевать не будут

"Американцы трусливые, они никогда ни за кого воевать не будут...Они хотят развязать войну чужими руками, руками украинцев и поляков. А сами будут смотреть со стороны и выполнять миротворческую миссию"

, - подчеркнул

Олег Гайдукевич.

Геополитические игры Вашингтона обсуждают эксперты и гости "Клуба редакторов". Весь выпуск смотрите здесь

- Как Европа превращается в американскую колонию.

- Широкий взгляд на ситуацию с беженцами на границе.

- Санкции против Беларуси - политическое давление Запада.

- Карта поляка - как угроза национальной безопасности Беларуси.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все