Гайдукевич: Беларусь ведет переговоры на высоком международном уровне и исключительно на условиях уважения и равенства

Я расстрою всяких беглых. Диалог с политиками, депутатами, представителями МИДа идет на самом высоком уровне - парламентском и дипломатическом. Но мы сейчас ведем диалог только на условиях уважения к нам, равенства. И мы ни под кого прогибаться не будем. Любые конфликты заканчиваются переговорами. Вопрос, когда и какой ценой. В Европе умные люди прекрасно понимают, что власть в Беларуси они не снимут. Не получится уже. Более того, за последние два года они сделали все, чтобы мы укрепись еще больше.

Олег Гайдукевич