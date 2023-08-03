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Гайдукевич: Беларусь ведет переговоры на высоком международном уровне и исключительно на условиях уважения и равенства

О ценности суверенитета и о том, почему позиции Беларуси укрепились, а Европа слабеет, говорили в студии программы "Скажинемолчи" с депутатом и политиком Олегом Гайдукевичем. Он поделился своим мнением на предмет возможной агрессии Польши против Беларуси, дальнейших перспектив стран Прибалтики и Украины, а также о том, как сегодня Запад пытается выстроить отношения с Беларусью, в частности, каким образом идет диалог с европейскими политиками.

Я расстрою всяких беглых. Диалог с политиками, депутатами, представителями МИДа идет на самом высоком уровне - парламентском и дипломатическом. Но мы сейчас ведем диалог только на условиях уважения к нам, равенства. И мы ни под кого прогибаться не будем. Любые конфликты заканчиваются переговорами. Вопрос, когда и какой ценой. В Европе умные люди прекрасно понимают, что власть в Беларуси они не снимут. Не получится уже. Более того, за последние два года они сделали все, чтобы мы укрепись еще больше.
Олег Гайдукевич

Кроме того, политик рассказал, в какие регионы Беларуси иностранные инвесторы сегодня вкладывают финансы, как в марионеточных государствах людей заставляют выходить на улицу, насколько сильно в ЕС растет популярность альтернативных партий. Полный выпуск программы "Скажинемолчи" доступен на сайте Белтелерадиокомпании и YouTube-канале "Беларусь 1".

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