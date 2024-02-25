Гайдукевич: Люди услышали призыв о том, что судьба страны должна решаться не на улице, а на избирательных участках

Для партии "Белая Русь" эти выборы были первым партийным экзаменом. Таким мнением поделился председатель Минского городского отделения партии "Белая Русь" Андрей Бугров в программе "Главный эфир".

Политик уверен, что сдан этот экзамен на отлично, а наше общество созрело. "Конечно же, видя наших избирателей, которые интересовались программами кандидатов, говорили о том, что они все пришли проголосовать вне зависимости от партии, то это очень радует. И это говорит о том, что наши четыре партии, которые сегодня представлены, делают все для того, чтобы объединить людей, работать на результат, работать для своей страны", - сказал Андрей Бугров.