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Гайдукевич: Люди услышали призыв о том, что судьба страны должна решаться не на улице, а на избирательных участках

Для партии "Белая Русь" эти выборы были первым партийным экзаменом. Таким мнением поделился председатель Минского городского отделения партии "Белая Русь" Андрей Бугров в программе "Главный эфир".

Политик уверен, что сдан этот экзамен на отлично, а наше общество созрело. "Конечно же, видя наших избирателей, которые интересовались программами кандидатов, говорили о том, что они все пришли проголосовать вне зависимости от партии, то это очень радует. И это говорит о том, что наши четыре партии, которые сегодня представлены, делают все для того, чтобы объединить людей, работать на результат, работать для своей страны", - сказал Андрей Бугров.

Олег Гайдукевич обратил внимание на несколько аспектов в едином дне голосования: "Во-первых, люди услышали не только Президента, услышали призыв о том, что судьба страны должна решаться не на улице, а на избирательных участках. Мы увидели, что люди это поняли после 2020 года, после начала событий в Украине, после того, что происходит в мире. Сегодня поистине исторический день. Действительно люди идут, семьями идут. Во-вторых, я хочу как лидер партии поблагодарить ЦИК за ту помощь, которую они оказывали, за поддержку кандидатов".

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