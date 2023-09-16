Гайдукевич об М-стриме: Это не только единение внутри Беларуси, это единение с нашими друзьями по всему миру

17 сентября на календаре важный для белорусов праздник - День народного единства. А сегодня прошел большой М-стрим, где говорили историки, политологи, молодежь и представители общественных организаций. Пригласили также гостей из России и Казахстана. Центральная площадка - в Минской городской ратуше, а на связи были все области нашей страны. Обсуждали прошлое, настоящее и будущее.

Чем гордится Беларусь сегодня и как важно не забывать то, что было десятки и сотни лет назад. Исторические основы Дня народного единства, влияние внешнеполитических событий на процессы внутри нашей страны и как постоять за свое?

Белорусы готовы объединяться, ведь цели у них едины. Подробности у Светланы Лукьянюк.

Диалог онлайн - это не просто дань моде, а возможность собраться всем вместе здесь и сейчас. Минская городская ратуша. Она и несколько веков назад была точкой, где решали важное, чтобы жить в согласии.

На сегодняшний день, к сожалению, внешний геополитический контур вокруг нашей страны достаточно серьезно напряжен, и недальновидные прозападные политики вопреки воле и желанию своих народов, будем так говорить, вносят в массы враждебную риторику. И наша задача вместе с Российской Федерацией - сплотиться единым патриотическим фронтом и противостоять именно внешним угрозам. Алексей Сокол, первый секретарь ЦК КПБ

Вся страна говорит о единстве, а оно и в том, чтобы тебя слушали и слышали. Чиновники, молодежь, политологи и историки о прошлом, настоящем и будущем. Единство - это ведь и в общих целях и в движении к ним.

Единство - это и молодежные стройки, гдеребята не просто постигают профессии, а учатся дружить, помогать и быть плечом к плечу. Это останется не только на фото, а в памяти каждого.

В здании ратуши собрались лидеры мнений в своих политических партиях, да и в стране в целом. И пусть у каждого своя программа (как и должно быть в гражданском обществе), но многое точно объединяет.





Так и должна быть устроена политическая система, и мы для этого ее реформировали, чтобы споры были, дискуссии были. Страна одна, ценности одни, задачи одни - сделать страну лучше, красивее, успешнее и самое главное - сохранить все, что было. Сегодняшняя конференция - это не только единение внутри страны, это единение с нашими друзьями по всему миру, которых очень много. И это очень важные посылы для молодежи. Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель ЛДПБ

Сегодня у молодежи была уникальная возможность поговорить онлайн со сверстниками из других областей Беларуси, узнать, чем они живут и что предлагают. В Могилеве говорили о проекте "Дорогами памяти и славы".

В этом году мы расширили проект, у нас получился статус международного молодежно-патриотического проекта. Молодежь из пяти субъектов РФ приняла участие. Это Смоленская, Брянская, Ленинградская области, Астраханский и Хабаровский край. Александр Саксонов, первый секретарь Могилевского областного комитета БРСМ

И сегодня в зале гости из России и Казахстана - те, кто работает с молодежью, и само юное поколение. Ребята-фристайлисты из Башкортостана в Беларуси уже не первый раз. Приезжают к нам тренироваться.

А еще объединяют общие дела. Волонтерство в их числе. Гуманитарные миссии в помощь тем, кому сегодня нужна поддержка. А еще и просвещение, где главное место сохранению исторической памяти.

Уверенности движению вперед придает твердый фундамент прошлого. У Беларуси оно богатое и яркое, трагическое и героическое. Нам есть чем и кем гордится. И все это важно знать.

Как представители молодежи, мы являемся будущим нашей страны, т. е. мы должны сохранять мирное небо над головой и созидать наше будущее. Только от нас зависит наше будущее, т. е. что мы будем создавать, как мы будем создавать, как мы будем воспитывать наших детей, нашу молодежь, как мы будем формироваться и развиваться - все это зависит от нас. Юлия Рубинова, преподаватель гимназии № 17 г. Минска

О прошлом и настоящем белорусы говорят громко даже в детских садах. В некоторых открылинастоящие экспозиции, где представлены и национальные костюмы, и наши замки в миниатюре, а также все промышленные гиганты.