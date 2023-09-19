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Гайдукевич: Принимая этот законопроект, мы спасаем Европу от войны
В первый день работы после открытия сессии Палата представителей поддержала законопроект, приостанавливающий действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе в отношении Польши и Чехии.
Это ответный шаг страны на западную агрессию и такие же решения. Так, договор еще в 2022 году поставила на паузу официальная Прага, а в марте 2023 года - Варшава. Депутаты считают, что законопроект нужно рассматривать исключительно как документ, направленный на мир, и как гарант нашей безопасности и интересов. При этом он никоим образом не касается простых поляков и чехов, которые хотели бы сохранять добрососедские отношения.
Мы не хотим войны. Мы как раз таки делаем все для мира. Президент не один раз уже говорил, что нам война не нужна, чужие земли не нужны, мы ни на кого никогда не нападем. Для того чтобы на нас не напали, надо становиться сильнее, чем сейчас. Поэтому мы, принимая этот законопроект, спасаем Европу от войны. Чтобы хозяева Европы видели: нельзя развязывать боевые действия, Беларусь ответит очень сильно и примет решения по центрам принятия решений.
Вопросам укрепления национальной безопасности на этой сессии Палаты представителей будет уделяться повышенное внимание, как и доработке законопроектов согласно обновленной Конституции.
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