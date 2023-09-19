Гайдукевич: Принимая этот законопроект, мы спасаем Европу от войны

Мы не хотим войны. Мы как раз таки делаем все для мира. Президент не один раз уже говорил, что нам война не нужна, чужие земли не нужны, мы ни на кого никогда не нападем. Для того чтобы на нас не напали, надо становиться сильнее, чем сейчас. Поэтому мы, принимая этот законопроект, спасаем Европу от войны. Чтобы хозяева Европы видели: нельзя развязывать боевые действия, Беларусь ответит очень сильно и примет решения по центрам принятия решений.

Олег Гайдукевич, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси