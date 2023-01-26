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Гайдукевич прокомментировал принятие Европарламентом резолюции "О создании трибунала по делу об агрессии против Украины"
"Никакие трибуналы в обход Совбеза ООН создавать невозможно", а "Европарламент превратился в бюрократический кабинет, где строчат только никому не нужные резолюции". В Палате представителей Национального собрания прокомментировали принятие Европейским парламентом резолюции "О создании трибунала по делу об агрессии против Украины". Как было отмечено, Беларусь остается открытой для диалога со всеми странами Европейского союза. Но мы никогда не потерпим давления и диктата. Трибунал нужен не в отношении нас.
Трибунал нужен! Трибунал нужен за то, что сделали с Ираком, за то, что сделали с Ливией, за то, что сотворили с Югославией. За то, что сейчас вместо того, чтобы посадить за стол переговоров стороны и сделать быстрее мир на Украине (о чем говорит Беларусь и наш Президент), туда поставляют оружие, танки и развязывают дальше войну. Вот такой трибунал нужен, но его, к сожалению, нет! Но я думаю, рано или поздно народы, которые живут в Европе, разберутся с этими политиками, которые вместо того, чтобы заниматься собственными проблемами, проблемами собственных стран, пишут очередные бумаги в адрес Беларуси, получая за это немаленькие деньги от своих налогоплательщиков.
"Очередная резолюция Европарламента - это очередная бумажка, которая будет лежать в мусорке. Потому что это не имеет ни юридической силы, ни политических последствий", - резюмировал Гайдукевич.
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