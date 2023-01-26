Гайдукевич прокомментировал принятие Европарламентом резолюции "О создании трибунала по делу об агрессии против Украины"

Трибунал нужен! Трибунал нужен за то, что сделали с Ираком, за то, что сделали с Ливией, за то, что сотворили с Югославией. За то, что сейчас вместо того, чтобы посадить за стол переговоров стороны и сделать быстрее мир на Украине (о чем говорит Беларусь и наш Президент), туда поставляют оружие, танки и развязывают дальше войну. Вот такой трибунал нужен, но его, к сожалению, нет! Но я думаю, рано или поздно народы, которые живут в Европе, разберутся с этими политиками, которые вместо того, чтобы заниматься собственными проблемами, проблемами собственных стран, пишут очередные бумаги в адрес Беларуси, получая за это немаленькие деньги от своих налогоплательщиков.

Олег Гайдукевич, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси