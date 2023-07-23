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Гайдукевич: Украину просто уничтожают в угоду западным амбициям
Украину просто уничтожают в угоду западным амбициям, заявилдепутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич. Слова политика публикует БЕЛТА.
"Все понимают, что сегодня Украина не может ничего сама решать. Почему и Президент не один раз говорил, что войну можно остановить за день. Руководство Украины не принимает решений. Оно полностью зависимо от западной помощи. Сегодня западная помощь прекращается - Украины нет ни экономически, ни политически. Второе - вся западная техника сегодня воюет в Украине. Все страны НАТО активно воюют фактически против России. Поэтому идет речь о противостоянии России всему блоку НАТО. И это правда. И ставки каждый день растут, - отметил Олег Гайдукевич. - Глава государства на встрече с Президентом России говорил, что надо информировать западную общественность, чтобы они правду узнали, куда руководство НАТО толкает фактически весь мир, какую игру оно играет и чем это может закончиться для всего человечества".
В этом конфликте Украина ничего не выигрывает, подчеркнул депутат. "Абсолютно ничего. С момента Майдана даже, не только с момента начала гражданской войны, Украина только теряла. Вначале у нее забрали экономику, суверенитет, забрали земли, заводы. А сейчас забирают самое ценное - людей. Просто уничтожают в угоду западным амбициям. Вот цена потери суверенитета. И вот почему наш Президент всегда говорит, что Беларусь будет бороться за свой суверенитет до конца, - дополнил он. - Да, цена дорога для Беларуси. Мы за него дорого платили, как и наши деды, но оно того стоит. Украина - тому пример, что будет, если суверенитета нет".
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