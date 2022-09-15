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Гайдукевич: Запад не интересует голод в мире

Запад не интересует голод в мире. Об этом в кулуарах заседания Комиссии Парламентского собрания по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками заявил Олег Гайдукевич. Депутат Палаты представителей отметил, что Запад стремится нечестно конкурировать.

Запад не интересует голод в мире, не интересуют беднейшие страны Африки, Ближнего Востока. Это подтверждается тем, что страны Африки/Ближнего Востока не поддержали санкции в отношении России и Беларуси. Они не верят Западу! Опять ложь! Мы же все прекрасно помним: разрешила Россия вывозить зерно, договорились - и все оно ушло в богатейшие страны Европы. Они этого не скрывают. Их не интересует голод. Им интереснее развязать войну в Европе. Они взорвали Украину, хотят взорвать Сербию/Косово. Тихенько сейчас попытались взорвать Армению и Азербайджан. Им хочется, чтобы везде все полыхало. Для чего? Чтобы мы жили хорошо? Чтобы голода не было? Нет! Чтобы нечестно конкурировать!
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

В Палате представителей сегодня также поднимают вопросы формирования единого миграционного пространства. К участию в работе приглашены представители Постоянного Комитета Союзного государства, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Фото: БелТА

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