3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Гайдукевич: Запад не интересует голод в мире
Запад не интересует голод в мире. Об этом в кулуарах заседания Комиссии Парламентского собрания по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками заявил Олег Гайдукевич. Депутат Палаты представителей отметил, что Запад стремится нечестно конкурировать.
Запад не интересует голод в мире, не интересуют беднейшие страны Африки, Ближнего Востока. Это подтверждается тем, что страны Африки/Ближнего Востока не поддержали санкции в отношении России и Беларуси. Они не верят Западу! Опять ложь! Мы же все прекрасно помним: разрешила Россия вывозить зерно, договорились - и все оно ушло в богатейшие страны Европы. Они этого не скрывают. Их не интересует голод. Им интереснее развязать войну в Европе. Они взорвали Украину, хотят взорвать Сербию/Косово. Тихенько сейчас попытались взорвать Армению и Азербайджан. Им хочется, чтобы везде все полыхало. Для чего? Чтобы мы жили хорошо? Чтобы голода не было? Нет! Чтобы нечестно конкурировать!
В Палате представителей сегодня также поднимают вопросы формирования единого миграционного пространства. К участию в работе приглашены представители Постоянного Комитета Союзного государства, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Фото: БелТА
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов