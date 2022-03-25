Гайдукевич: Западу безразлична судьба Украины

Ситуация в Украине хорошо показала лицемерие коллективного Запада. Политикам безразлично будущее украинского государства и судьбы простых людей. Для них это лишь территория для реализации своих геополитических интересов. Таким мнением поделился депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич.